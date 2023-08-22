Мобилизация в Украине: кого будут призывать принудительно и что изменится с 1 сентября

ТЦК создают мобилизационный резерв в Украине и собирают и обновляют данные обо всех мужчинах по месту жительства.

Об этом рассказала спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея Суспільному.

По ее словам, сегодня ТЦК по секретным мобилизационным планам осуществляет мобилизацию через оповещения военнообязанных.

Представитель ТЦК отмечает, что все мужчины после получения повестки должны появиться по указанному адресу в указанное время в ТЦК для уточнения данных, прохождения ВЛК или мобилизации в зависимости от того, какую повестку они получают. Тем не менее, есть категории мужчин, которые обязаны явиться в ТЦК без повестки.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", ― объясняет она.

Далее необходимо пройти медицинское освидетельствование на ВЛК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

Руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко говорит, что повестка об уточнении данных – это не всегда означает мобилизацию.

"Если бы мужчины это делали раньше времени и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", ― подчеркнул начальник ТЦК.

Ранее ТСН.ua сообщал, могут ли сейчас мобилизовать парня в 26 лет, если он не проходил срочную службу и военную кафедру.

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