Мобилизация в Украине: кого еще призовут на войну из-за снижения предельного возраста

Военнообязанных станет больше

Принятый народными депутатами законопроект № 9281 уменьшает предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста

Ранее согласно п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе на военный учет военнообязанных принимали граждан Украины, достигших 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

Снижение призывного возраста до 25 лет означает, что на военный учет военнообязанных будут принимать тем, кому исполнилось 25 и 26 лет, что позволит призывать их в рамках общей мобилизации.

Разъяснение адвоката, как снижение призывного возраста отразится на мобилизации

Кто такие призывники и как они становятся военнообязанными

Юноши в 17 лет при приписке к призывным участкам в Территориальных центрах комплектации и социальной поддержки получают статус призывника и соответствующее, приписное удостоверение.

Призывник подлежит призыву на срочную военную службу. После демобилизации со срочной военной службы он становится военнообязанным. Так же военнообязанным становятся выпускники военных кафедр заведений высшего образования.

Не все призывники проходят военную службу или оканчивают военные кафедры. Причины могут быть разные – обучение в вузах без военных кафедр, состояние здоровья, семейные обстоятельства, дающие право на отсрочку.

Чем отличается статус призывника от статуса военнообязанного

По словам адвоката Валерия Ефремова, законодательство в сфере военнослужащего, мобилизационной подготовки и мобилизации не содержит нормы призыва мужчин из категории призывников на военную службу по общей мобилизации, которая была объявлена с началом полномасштабного вторжения. То есть мобилизовать призывника не могут, только военнообязанного.

Призову подлежат только военнообязанные, о чем указано как в законе, так и в указе президента Украины об общей мобилизации. Даже во время военного положения призывники могут быть призваны исключительно на срочную службу или попасть в армию путем заключения контракта.

Когда призывник становился военнообязанным согласно предыдущей норме закона

Если призывник не проходил срочную военную службу, то при достижении предельного возраста, а это было 27 лет, он становился военнообязанным. При достижении 27 лет призывник должен был явиться в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки, пройти военную врачебную комиссию и получить новый военно-учетный документ – временное удостоверение военнообязанного.

Что изменилось с принятием законопроекта № 9281

Со снижением предельного возраста мужчины в возрасте от 25 до 27 лет, не проходившие военную службу, приобретают статус военнообязанных. То есть при достижении 25 лет мужчины должны явиться в Территориальные центры комплектации и социальной поддержки для замены удостоверений о приписке на временные удостоверения. Без временного удостоверения эта категория мужчин не может трудоустроиться, поступить в учебное заведение, изменить место жительства. И самое главное, по закону мужчины от 25 лет могут быть мобилизованными.

Конечно, во время войны были случаи мобилизации и мужчин призывников. Но это не носило массового характера – как правило, их мобилизовали по собственному желанию.

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