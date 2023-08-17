Мобилизация в Украине: кого могут призвать в ряды ВСУ только добровольно

В Украине ряд категорий может мобилизоваться только добровольно.

Вопросы мобилизации регулирует закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Следовательно, есть 13 категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку и могут вступить в армию только по собственному желанию, пишет OBOZREVATEL.

Вступить в ряды ВСУ только добровольно могут:

Лица с инвалидностью I, II, III групп, подтвержденной в Украине.

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

Кроме того, сюда входят забронированные на период мобилизации и военное время в установленном Кабинетом министров Украины порядке за органами госвласти и другими госорганами. органами местного самоуправления; предприятиями, учреждениями и организациями.

Также читайте НАТО в обмен на территории: Столтенберг прокомментировал скандальное заявление представителя Альянса

"Военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны от вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обороны от агрессии РФ во время действия военного положения", — указано в сообщении.

Еще одна категория — женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями.

А также:

Военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны от вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обороны от агрессии РФ во время действия военного положения

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми болезнями, подтверждаемые документом, выданным врачебно-консультативной комиссией медучреждения.

Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным

Заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга)

Военнообязанные, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции из числа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Схемы побега за границу от закарпатцев. Местный войском уже построил себе ноченький дом

Читайте также: