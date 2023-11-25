Мобилизация в Украине: кого не смогут призвать и как получить отсрочку

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 14 февраля 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней – до 14 февраля 2024 года.

Однако часть военнообязанных мужчин может получить отсрочку. Об этом пишет "24 Канал".

Под мобилизацию в Украине подпадают военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако лица, признанные ВЛК ограниченно пригодными к военной службе, – непригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

"Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях, учебных заведениях", – говорится в приказе Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины ".

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет и т.д.

Как получить отсрочку

Право на отсрочку реализуется путем подачи заявления вместе с рядом документов. Их нужно подготовить перед визитом в ТЦК.

В заявлении необходимо указать паспортные данные, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обязательно дату и подпись. Кроме того, добавить в нее документы, подтверждающие право на отсрочку.

Далее заявление рассматривает комиссия и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Затем военнообязанному предоставляют выписку из книги протоколов. В документе указывают фамилию, имя и отчество, дату рождения, основания отсрочки, номер и дату протокола отсрочки; фамилии, имени, отчества и подписи членов комиссии ТЦК.

Напомним, в Украине в ближайшее время военнослужащие срочной службы, срок службы которых истек, будут демобилизованы.

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