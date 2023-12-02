Мобилизация в Украине: кого в первую очередь могут призвать, разновидности повесток и подробности нововведений

В Украине в очередной раз продлили военное положение и общую мобилизацию до февраля следующего года. Следовательно, мужчины и дальше будут получать повестки из военкоматов.

Верховная Рада приняла законопроекты о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации в Украине еще на три месяца. И теперь военное положение и общая мобилизация будут действовать как минимум до 14 февраля следующего года.

ТСН.ua предлагает узнать, что ожидает украинцев с начала декабря.

В ближайшее время должны произойти изменения в мобилизации. Соответствующий законопроект готовится в Верховной Раде. В частности, должно быть зафиксировано право военных на демобилизацию. Также появится возможность мобилизации через рекрутинговые компании.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову и другим представителям правительства презентовать комплексный план проведения мобилизации в Украине.

Необходимые изменения в мобилизации

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что на этом этапе войны усложнился процесс мобилизации. Также одно из ключевых изменений, которое оно должно претерпеть, – в коммуникации.

Подоляк назвал четыре направления, необходимые для изменений:

другая коммуникация

другие гарантии тренинга и психологической подготовки

фрагментация всех, кто хочет работать в украинской армии

минимизация высказываний личных мнений по поводу войны, мобилизации и рекрутинга

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что изменения в мобилизации, в частности, будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они приобщатся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте. По словам Данилова, мобилизация станет "более гибкой".

Кто подлежит мобилизации в декабре 2023 года

Обязательно:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВЛК

Добровольно:

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам будут служить по месту жительства

Мобилизируют студентов 30+

В декабре 2023 года они будут подлежать мобилизации. Тем не менее, народные депутаты уже разрабатывают законы о мобилизации этих лиц, а профессиональные юристы ищут обоснование того, почему мобилизация студентов категории 30+ не будет нарушать конституционное право на образование.

Мобилизацию в Украине продлили до февраля 2024 года

Получение повесток

Основанием для мобилизации является получение повестки. В декабре 2023 года этот процесс не изменится и военнообязанные так же будут получать три типа повесток:

для уточнения учетных данных

для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Эта повестка подписана начальником ТЦК и СП и требует пройти медицинское освидетельствование.

мобилизационное распоряжение (выдается военнообязанному уже после того, как медкомиссия сочла его пригодным для военной службы)

Важно: до 1 декабря 2023 года все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, должны подать списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП. Это делается для уточнения данных и сверки списков.

Добавим, что школы, университеты и другие учебные заведения ежегодно до 1 декабря должны передавать списки своих соискателей образования — парней, которым исполняется 17 лет (допризывников), в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Украине нужны изменения в мобилизации / Фото: Associated Press

Новые правила в процедуре вручения повесток

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея рассказала, кто имеет право вручать повестки: "Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений".

На практике законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте, например, в парке, на блокпосте или в другом общественном месте, или по месту жительства.

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Сегодня юристы дискутируют о заполнении повестки "на колене". По их словам, юридическая практика свидетельствует о различных подходах судов и их решениях относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде уникален.

Электронный реестр военнообязанных

Еще одним нововведением 2023 года стал поданный в Верховную Раду законопроект, касающийся создания электронного реестра военнообязанных. Народные депутаты предлагают собрать всю доступную личную и служебную информацию о военнообязанных и резервистах в электронных реестрах и базах данных в единый е-реестр.

То есть, передать Министерству обороны информацию из государственных реестров: МВД, Налоговой службы, Минздрава, Госмиграционной службы и других ведомств.

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Согласно проекту закона, в автоматическом режиме военное ведомство будет получать информацию и личные данные об украинцах 17-60 лет. Включая номера телефонов, электронную почту, сведения о семейном положении, работу военнообязанных и другое.

Кабмин утвердил порядок организации и ведения военного учета, предусмотрев более жесткий контроль за этим процессом / Фото: Associated Press

Уже к концу 2023 года могут произойти коренные изменения, которые увеличат полномочия работников территориальных центров комплектования. Как было отмечено выше, сегодня работники военкомата не имеют полномочий останавливать граждан призывного возраста на улице для проверки документов без имеющихся причин или выписывать повестки. Однако новая законодательная инициатива, разработанная с участием Генерального штаба ВСУ и Минобороны, может это изменить. Такие данные озвучил народный депутат Украины Роман Костенко.

"Этот законопроект предполагает расширение прав ТЦК, что позволит улучшить организацию деятельности военных служб: "Они смогут вести аудио и видеозаписи. Они смогут проверять приписные документы, насколько я помню", — сообщил нардеп.

Западные СМИ о мобилизации

Украинское правительство планирует изменить практику призыва на военную службу, чтобы сохранить боеспособность почти через два года полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам одного из чиновников, об изменениях будет объявлено. Они будут включать использование частных рекрутинговых компаний для проведения более эффективного призыва, чтобы убедить призывников в том, что они будут вовлечены в должности, соответствующие их навыкам, а не просто отправлены на фронт.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", — сказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью Guardian.

Секретарь СНБО признал, что проблема призыва существует, но сказал, что российская пропаганда преувеличивает ее масштаб.

В CNN написали статью о необходимости все большего количества войск в Украине, однако там отмечают, что далеко не все украинцы готовы становиться армейцами.

"На мировой арене президент Владимир Зеленский постоянно поднимает месседж: во время визитов в Вашингтон и другие западные столицы он сосредотачивался на обеспечении Киева более передовым оружием, амуницией и финансированием. Однако дома он сталкивается с проблемой человеческих ресурсов. Война близится к концу своего второго года, и украинская армия нуждается в живой силе, чтобы поддерживать кровавую войну на истощение против России, страны, население которой более чем в три раза превышает население Украины. В недавнем эссе главнокомандующий Украины Валерий Залужный признал, что подготовка и набор войск становится серьезным вызовом", — отметили журналисты

В немецком издании Welt заявили, что единственный вариант для Украины победить Россию в войне – это призвать на службу 3 млн граждан.

Что предполагает общая мобилизация в Украине

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который осуществляется одновременно на всей территории Украины.

Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

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