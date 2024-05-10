Мобилизация в Украине: кому нужно уточнять данные и что "светит" за игнорирование – разъяснение адвоката

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года – военнообязанные в течение 60 дней должны обновить данные в ТЦК и СП. Адвокат Роман Симутин рассказал, кому нужно уточнять данные и какая ответственность угрожает за игнорирование этой процедуры.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Так, он ответил на вопрос о том, если военнообязанный был в военкомате 17 мая 2024 года и обновил свои персональные данные, нужно ли ему снова идти и обновлять данные после 18 мая.

"Вернемся к закону о Едином государственном реестре призывников, согласно которому все персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов хранятся в этом же реестре. Если гражданин обновил свои данные, которые там есть, и ничего не изменилось, это могут быть данные хотя бы, например, и за 2022 год, однако они до сих пор актуальны, то в обновлении они не нуждаются", - пояснил Симутин.

Адвокат отметил, что за неуточнение учетных данных предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 210 Кодекса об админправонарушениях — нарушение правил военного учета в особый период.

Верховная Рада на заседании 9 мая проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10379, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и усиливает ответственность за нарушение мобилизации и военные правонарушения.

Согласно изменениям в статью 210 КУоАП, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения будет караться штрафом в 17 000—25 500 гривен. Такие штрафы угрожают, если человек не состоит на учете или своевременно не обновляет данные.

Раньше мы писали, каких изменений ожидать в мобилизации с 18 мая, что делать "ограниченно годным".

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