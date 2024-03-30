Мобилизация в Украине: кому нужно явиться в ТЦК без повестки уже в апреле

Кто из военнообязанных должен явиться в ТЦК без повестки с 1 апреля.

Верховная Рада Украины должна принять во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. Пока закон не вступил в силу в Украине действует положение о военном учете, утвержденном Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности. Есть несколько категорий граждан, которые должны прийти в ТЦК и СП в апреле без повестки.

Об этом пишет NV.

В военкомат с 1 апреля должны явиться военнообязанные мужчины, призывники или резервисты, чтобы:

получить разрешение на изменение места жительства в случае переезда в другой регион;

и также явиться в ТЦК по новому месту жительства для того, чтобы заново встать на военный учет;

чтобы снять себя с военного учета, если необходимо уехать за границу более чем на три месяца;

сообщить об изменении персональных данных, указанных в ст.7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов". Сделать это нужно в течение 7 дней;

в случае утраты или порчи военно-учетного документа;

для сверки персональных данных с данными ТЦК (делать нужно каждые пять лет);

чтобы подать документы в ТЦК, подтверждающий право отсрочку от призыва на срочную военную службу. Делать это нужно каждый год до 1 октября.

Напомним, законопроект о мобилизации на финишной прямой – что известно о самых важных правках.

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