Мобилизация в Украине: кто еще может вручать повестки, кроме представителей ТЦК

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация.
В Украине издавать повестки могут не только представители ТЦК.
Спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея рассказала, кто еще может вручать повестки, передает Общественное.
Она рассказывает, что вручать повестку могут также и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.
"Поскольку законодательно не регламентировано, где именно представители ТЦК и СП должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте", — отметила спикер.
Кроме того, военные комиссариаты и правоохранительные органы вправе вручать повестку непосредственно на месте жительства.
"Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию подворья или в квартиру для вручения повестки", – говорится в сообщении.
Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и в соответствии с законами Украины.
Вручение повесток в Украине
В Ивано-Франковской области судили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации во время действия военного положения.
В Украине суд вынес очередной приговор военнообязанному, который уклонялся от мобилизации. Как и во многих других случаях, суд наказал мужчину реальным заключением сроком на три года.
В Сумской области в военкомат вызвали повесткой Александра Денисенко, который с рождения не имеет кисти на руке и имеет проблемы со зрением.
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