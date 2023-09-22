Мобилизация в Украине: кто еще может вручать повестки, кроме представителей ТЦК

В Украине издавать повестки могут не только представители ТЦК.

Спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея рассказала, кто еще может вручать повестки, передает Общественное.

Она рассказывает, что вручать повестку могут также и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

"Поскольку законодательно не регламентировано, где именно представители ТЦК и СП должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте", — отметила спикер.

Кроме того, военные комиссариаты и правоохранительные органы вправе вручать повестку непосредственно на месте жительства.

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"Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию подворья или в квартиру для вручения повестки", – говорится в сообщении.

Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и в соответствии с законами Украины.

Вручение повесток в Украине

В Ивано-Франковской области судили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации во время действия военного положения.

В Украине суд вынес очередной приговор военнообязанному, который уклонялся от мобилизации. Как и во многих других случаях, суд наказал мужчину реальным заключением сроком на три года.

В Сумской области в военкомат вызвали повесткой Александра Денисенко, который с рождения не имеет кисти на руке и имеет проблемы со зрением.

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