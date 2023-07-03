Мобилизация в Украине: кто имеет право проходить службу по месту жительства

Часть мобилизованных украинцев во время прохождения службы в ВСУ имеют право делать это по своему месту жительства.

Граждане Украины могут проходить службу в ВСУ по месту жительства, их могут мобилизовать только по собственному желанию.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отмечается, что часть мобилизованных украинцев во время прохождения службы в ВСУ имеют право делать это по своему месту жительства. В частности, это касается граждан, изъявивших добровольное желание проходить службу. В этом случае им необходимо написать соответствующий рапорт.

Службы недалеко от дома могут проходить:

Лица, держащие трех и более несовершеннолетних детей

Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка самостоятельно

Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (это не обязательно должно быть биологическое родство, такие же права есть и у опекунов, родителей-воспитателей, приемных родителей)

Лица, воспитывающие ребенка, имеющего одну из перечисленных болезней, предусмотренных в Законе (список заболеваний велик, к нему относятся ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и т.д.)

Лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок, у которого есть I или II группа инвалидности

Лица, осуществляющие постоянный уход за больными детьми, женой, своими родителями или родителями жены/мужа.

Усыновители, приемные родители, опекуны или родители-воспитатели, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Лица, у которых жена/муж или родители (свои или жена) имеют I или II группу инвалидности

Опекуны лиц с инвалидностью, имеющих недееспособность, в установленном порядке подтверждены судом.

В случае, если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, болезнь должна быть подтверждена соответствующими документами. Кроме того, есть еще один важный нюанс – совместное проживание с лицом, за которым требуется уход. Тогда отсрочку можно оформить, если позаботиться о родственниках с инвалидностью больше некому.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением армии России. Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко напомнил, какие виды повесток могут быть вручены военнообязанным.

Из-за изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" круг возможностей избегать мобилизации в Украине сузится.

Также раненым военнослужащим существенно упростили порядок реализации постановлений ВЛК.

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