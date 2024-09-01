Мобилизация в Украине: кто из пенсионеров может не служить и что для этого нужно

Пенсионеры в Украине имеют право на освобождение от мобилизации, если отвечают установленным требованиям и предоставят необходимые документы.

В период военного положения в Украине мобилизация становится актуальной темой, особенно по отношению к пенсионерам. В ряды ВСУ могут призывать мужчин и женщин от 18 до 60 лет, включая тех, кто имеет опыт военной службы или полезные навыки. Однако для пенсионеров есть исключения, освобождающие их от военной службы.

Об этом пишет NV.

Пенсионеры могут быть освобождены от мобилизации по следующим критериям:

Возраст : Лица, достигшие 60 лет, освобождаются от мобилизации, включая тех, кто получает пенсию по возрасту или по инвалидности.

Состояние здоровья : Пенсионеры с серьезными проблемами со здоровьем, которые признаны непригодными для службы после медицинской комиссии, также увольняются.

Уход за нетрудоспособными родственниками : Пенсионеры, ухаживающие за нетрудоспособными членами семьи, могут быть уволены, если имеют соответствующие документы.

Другие категории : Сюда входят пенсионеры со статусом ветеранов труда или другими специальными заслугами перед государством.

Для получения освобождения от мобилизации пенсионерам необходимо обратиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, такие как пенсионное удостоверение, медицинские справки или документы, подтверждающие опекунство. Военкомат проверяет эти документы и принимает решение об увольнении или призыве. Мобилизация касается большинства военнообязанных, но пенсионеры могут быть уволены из-за возраста, состояния здоровья или других обстоятельств, подтверждаемых официальными документами.

Напомним, в приложении "Армия+" в течение полугода появится электронное военное удостоверение, которое будет аналогично электронному военно-учетному документу.

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