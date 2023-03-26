Мобилизация в Украине: могут ли доставить на передовую сразу после вручения повестки

Почему не нужно бояться повестки.
Во время мобилизации в Украине военнообязанные от 18 до 60 лет могут получить повестки. Это не значит, что личность немедленно будет доставлена на фронт. Прежде всего, в ТЦК СП уточняют учетные данные военнообязанного. После этого определяют его пригодность к службе.
Об этом рассказал офицер отдела учета Сумского центра комплектования Роман Яременко в комментарии "Суспільному".
По словам Романа Яременко, повестки предполагают, прежде всего, уточнение их учетных данных в ТЦК.
"Место для вручения повесток действующим законодательством не определено, поэтому его могут вручить где угодно: дома, на работе, в общественном месте", — сказал он.
На передовую сразу после вручения повестки, по словам офицера, не доставляют. В первую очередь, в ТЦК СП уточняют учетные данные военнообязанного. Только после этого, в зависимости от результатов прохождения медкомиссии, человек может быть доставлен в воинскую часть. Но и это, по заверению офицера, не означает, что военнообязанный будет сразу служить.
"В некоторых боевых частях находящиеся на передовой лица могут ни разу не участвовать в боевых действиях. Потому что он имеет некоторые другие функции: доставка боеприпасов, например, приготовление пищи, разведка", — отметил Яременко.
Более того, по словам офицера, поступает много распоряжений по доукомплектованию тыловых частей. Они обеспечивают подразделения, которые находятся на передовой.
С помощью повестки оценивают состояние здоровья военнообязанного, что позволяет заключить мобилизацию или отсрочку до 6 месяцев.
Если военнообязанный пригоден к службе, тогда его доставляют в первую очередь на обучение.
Сначала специалисты выясняют, какую специальность имеет мобилизованный, где работал, что умеет делать. В соответствии с этим лицо доставляют в соответствующие учебные центры.
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