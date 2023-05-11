Мобилизация в Украине: могут ли призвать многодетных родителей в 2023 году

Могут ли мобилизовать в 2023 году многодетных родителей

Могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году, рассказала адвокат Виолетта Монастырская.

Какая семья считается многодетной

Многодетная семья – это семья, в которой супруги состоят в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей.

Семья считается многодетной, если трех и более самостоятельно воспитывает только один из супругов, отец или мать.

До многодетных семей относятся не только женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Семья считается многодетной, если есть дети обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования, – до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет (это предусмотрено статьей 1 Закона Украины "Об охране детства".

Мобилизация многодетных родителей 2023

В соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя мобилизовать тех лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Согласно законодательству, многодетные родители имеют отсрочку на период военного положения.

По словам адвоката Виолеты Монастырской, "Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК".

Изменились ли правила мобилизации многодетных родителей в 2023 году

Адвокат отмечает, что никакие изменения относительно мобилизации многодетных родителей в 2023 году к ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не вносились.

Какие документы необходимы для подтверждения статуса семьи как многодетной

Подтверждает статус многодетной семьи, детей из такой семьи и их право на получение льгот в соответствии с Законом Украины "Об охране детства" соответствующее удостоверение.

Для получения удостоверения многодетной семьи родители должны обратиться:

В структурные подразделения по социальной защиты населения.

В исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин.

В Центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение удостоверения можно лично или через законного представителя путем отправки документов по почте или по электронной почте.

Документы, необходимые для получения удостоверения многодетной семьи

Заявление родителя для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверение ребенка из многодетной семьи, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Фотографию (цветную или черно-белую) размером 30×40 мм.

Документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (при регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака).

Копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины)

Справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей, высшей образования).

Копия свидетельства о рождении детей.

Копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке).

Копии страниц паспорта родителей.

Копию вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

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