Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин до 18 и после 60 лет – объяснение адвоката

Могут мобилизовать на службу мужчин до 18 и после 60 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней – до 14 февраля 2024 года. Во время войны в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья.

Адвокат Антон Маринич объяснил в комментарии "РБК-Украина", могут ли мобилизовать раньше 18 лет или когда мужчина старше 60 лет.

В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" выделены следующие категории граждан:

допризывники – лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники – лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные – лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины на особый период;

резервисты – лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных сил Украины;

военнослужащие – лица, проходящие военную службу.

Подростки, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны посетить свой ТЦК и СП для постановки на военный учет по месту жительства, пройти медицинское освидетельствование и получить военно-учетный документ.

После прохождения приписки таким гражданам выдается Удостоверение о приписке к призывному участку, что подтверждает их взятие на военный учет.

Мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет могут быть призваны только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется.

Если призывнику исполнилось 27 лет и он не проходил срочную службу, тогда он приобретает статус военнообязанного.

"О мобилизации призывников можно утверждать, что они не подпадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать. Если призывник желает проходить военную службу, в таком случае он может добровольно заключить контракт", — объясняет юрист.

На военную службу по контракту принимаются граждане, прошедшие профессионально-психологический отбор и отвечающие установленным требованиям прохождения военной службы.

"Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования, а также учреждений профессионального высшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава", – говорит адвокат.

Предельный возраст для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:

рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет;

высшего офицерского состава – до 65 лет.

Также по просьбе военнослужащего этот возраст может быть увеличен до 5 лет, при условии, что такие военнослужащие имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы свыше предельного возраста .

"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины после достижения предельного возраста подлежат исключению из военного учета. Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его просьбе он может остаться на службе еще до 5 лет", – обращает внимание Антон Маринич.

Напомним, в Киевской области чиновник отказался от мобилизации – как его наказали.

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