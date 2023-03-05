Мобилизация в Украине: могут ли призвать с ограниченной пригодностью

Могут ли служить лица с ограниченной годностью?

Военно-врачебной комиссией (ВЛК) может быть вынесено одно из трех постановлений относительно потенциальных мобилизованных с ограниченной пригодностью.

Об этом сообщает организация по безвозмездной правовой помощи "Юридическая сотня".

Специалисты предоставили следующие постановления:

"Ограниченно годен к военной службе" "Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время" "Непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

Что означают постановления

Лица "ограниченно пригодные к военной службе" и "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время" могут служить в условиях военного положения и быть призванными во время мобилизации, нести службу в тылу.

"Конечно же, особенности состояния здоровья таких лиц должны быть учтены при поступлении/призыве на службу. В частности, в постановлении ВЛК в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу (с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста) ", – объяснили юристы.

Человек, признанный ограниченно пригодным к военной службе, непригоден к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Данные правила предусмотрены Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным приказом МОУ от 14.08.2008 № 402.

Напомним, после получения повестки лицо направляется для прохождения военно-больничной комиссии. ВЛК решает, может ли мужчина или женщина быть мобилизованной.

Добавим, что существует подробный список болезней, с которыми не берут в армию.

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