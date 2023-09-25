Мобилизация в Украине: могут ли призвать сразу нескольких членов семьи – объяснение юриста

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации – до 15 ноября 2023 года. Военнообязанные украинцы и резервисты от 18 до 60 лет подлежат мобилизации.

Адвокат и ведущий юрисконсульт Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина" объяснил, когда не могут мобилизовать нескольких членов семьи.

Так, по словам юриста, в законодательстве Украины четко не определено точное количество лиц из одной семьи, которых могут мобилизовать во время войны.

Например, из семьи могут мобилизовать двух родных братьев – если под мобилизацию подпадает сразу несколько мужчин призывного возраста, их всех могут призвать.

Но, согласно ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", есть исключения, кто точно не подлежит мобилизации из одной семьи.

Как пояснил Антон Маринич, не призывают членов семьи, когда близкие родственники военнообязанного (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время совершения мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

"Точно не будут мобилизовывать тех мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести", – говорит юрист.

Также не мобилизуют мужчину, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка или детей, и его жена при этом находится на военной службе. И наоборот: если служит муж, то за несовершеннолетними детьми ухаживает жена и ее не будут мобилизовать.

Напомним, адвокат рассказал, уполномочены ли представители военкоматов задерживать мужчин при вручении повестки.

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