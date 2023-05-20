Мобилизация в Украине: могут ли призвать в ряды ВСУ с двойным гражданством

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.
Во время военного положения в Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать военнообязанных лиц, имеющих двойное гражданство.
Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.
По словам адвоката, исключение касается мужчин, выезжающих на постоянное место жительства за границей. Для них предусмотрено снятие с военного учета в нашей стране.
"Даже если они сообщат о наличии второго гражданства", – отметил он.
В таких случаях людям следует подать в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки документы, удостоверяющие наличие украинского и другого гражданства. Речь идет, прежде всего, не о мобилизации, а о возможности привлечения лица к уголовной ответственности за государственную измену.
"Особенно, если речь идет о гражданстве страны-агрессора или помогающей ей стране. Я говорю о Российской Федерации и Республике Беларусь", — пояснил Кравец.
Адвокат продолжает, что у людей с двойным гражданством уже возникали проблемы со снятием с военного учета.
"В любом случае, если у вас есть гражданство другой страны и вы официально не вышли из гражданства Украины, это не препятствие для вашей мобилизации во время военного положения и на особый период. Примите это во внимание и обратитесь в ТЦК и СП, чтобы в дальнейшем не возникало неприятных ситуаций с правоохранительными органами", – заметил Кравец.
Напомним, что предельный возраст пребывания на военной службе во время мобилизации в Украине от рядового до старшего офицера составляет 60 лет.
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