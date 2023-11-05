Мобилизация в Украине: могут ли призывать мужчин до 25 лет, не служивших, – юрист назвал нюансы

В Украине был принят закон, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на военном учете с 27 до 25 лет.

Верховная Рада Украины 30 мая 2023 года приняла проект №9281. Этот закон предусматривает уменьшение предельного возраста нахождения мужчин на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. То есть возраст призыва в армию в Украине снизился до 25 лет. Однако во время военного положения и общей мобилизации в Украине граждан до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только по их желанию. В то же время, военнообязанные мужчины этого возраста подлежат мобилизации согласно действующему законодательству.

Об этом в комментарии "Фактам ICTV" сообщил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

Он подчеркнул, что призывник и военнообязанный – это разные категории.

Призывники – лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. А военнообязанные – это лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или воен билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных)", – объяснил Кравец.

Соответственно если мужчина до 25 лет не служил армии, никто мобилизовать его на военную службу не сможет.

Напомним, юрист объяснила, как правильно отказаться от повестки.

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