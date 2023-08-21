Мобилизация в Украине: могут ли сейчас призвать мужчин в возрасте до 27 лет

Могут ли сейчас мобилизовать парня в 26 лет, если он не проходил срочную службу и военную кафедру, мнение юриста.

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Могут ли сейчас мобилизовать призывника

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу и в целом законопроект №9281 «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», направленных на уменьшение призывного возраста для граждан с 27 до 25-летнего возраста.

По словам адвоката Богдана Пересады по состоянию на сегодняшний день законопроект № 9281 от 09.05.2023 (3125-IX от 30.05.2023) об изменении призывного возраста не подписан Президентом Украины.

Закон не был официально опубликован и не вступил в силу, соответственно действует редакция статьи Закона без изменений.

Согласно этому закону мобилизовать мужчину до 27 лет, имеющего статус "призывника" без его согласия не имеют права. Если же такой мужчина имеет статус «военнообязанного» – его могут мобилизовать.

В соответствии со статьей 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе": "призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации проводится в порядке, определенном настоящим Законом и Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации.

Призыв резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Во время действия периода военная служба (действие контрактов) для военнослужащих продолжается в порядке, определенном частью девятой статьи 23 настоящего Закона.

Согласно части девятой статьи 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»:

призывники – это лица, приписанные к призывным участкам,

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства,

резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в период.

Согласно части первой статьи 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»: «на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу (далее — граждане призывного возраста).».

Таким образом, призыву во время мобилизации подлежат именно «резервисты» и «военнообязанные».

То есть, по словам адвоката, если мужчина имеет статус «призывника», его не могут мобилизовать без согласия до достижения 27 лет, если же он имеет статус «военнообязанного» – мобилизовать могут. Определить свой статус можно исходя из записей в военно-учетном документе.

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