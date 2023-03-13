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Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку на улице и кто имеет на это право

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку на улице и кто имеет на это право

Фото: ТСН.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил, законна ли выдача повесток на улице и общественных местах и кто имеет право вручать повестки.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в своем Telegram.

По его словам, место вручения повесток никак не регламентировано законодательством: это может быть работа, блокпост, кафе или другое место.

Вручить повестку вправе:
  • органы местного самоуправления,
  • руководители предприятия,
  • учреждения,
  • организации,
  • в частности учебного заведения,
  • управляющие многоквартирных домов,
  • должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки
  •  

Впрочем, гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Повестки выдают более активно.

Добавим, Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тысяч грн военную медсестру, которая отказалась выполнить приказ руководителя и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.

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Дата публикации
Просмотры
593
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