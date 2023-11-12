Мобилизация в Украине: может ли выехать за границу мужчина, который осуществляет уход за родственником

На сегодняшний день существует возможность сопровождения лиц, нуждающихся в постоянном надзоре за пределы Украины на оздоровление.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, мужчины призывного возраста могут выезжать за границу при определенных обстоятельствах.

Юристка Оксана Рябчук объяснила, может ли уехать из страны мужчина, осуществляющий постоянный уход за родственником.

По ее словам, осуществление ухода за нуждающимися родственниками является неотъемлемой составляющей обеспечения их благополучия.

"Такая необходимость возникает у пожилых людей, в связи с тяжелыми болезнями, из-за которых усложняется возможность самостоятельного передвижения и самообслуживания, решения бытовых вопросов, а также — у лиц с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Юристка говорит, что сегодня существует возможность сопровождения лиц, нуждающихся в постоянном надзоре за пределы Украины на оздоровление — этот вопрос урегулирован постановлением Кабинета министров Украины № 1044 от 10 сентября 2022 года, которым внесены определенные изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Данным постановлением предусмотрено следующее:

сопровождение супруги, мужа с инвалидностью или родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы. В данном случае не требуется оформление постоянного ухода через орган социальной защиты населения, но должен быть соответствующий перечень документов (справка и другие документы, подтверждающие наличие инвалидности, родственные связи между лицами, доказательства общего места прописки и проживания);

пересечение границы в сопровождении других родственников, осуществляющих уход, возможно при наличии специального закрепляющего документа — Акта установления факта осуществления ухода, или справки о начислении денежной компенсации от государства по уходу за лицом.

Для получения вышеуказанного Акта нужно подать заявление в районное, районное в мм. Киеве и в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

После этого местные исполнительные органы в течение пяти дней рассматривают заявление. Следующим этапом является прохождение комиссии по месту жительства, в результате чего выдается Акт установления факта осуществления ухода, составленный в произвольной форме.

Что нужно для выезда за границу:

Человеку, который хочет оформить соответствующий документ, нужно:

документы, удостоверяющие личность смотрителя и родственника, нуждающегося в уходе;

медицинские показания для оформления ухода за лицом;

подтверждение родственных связей и совместного проживания.

"Также важно правильно составить заявление со ссылкой на нормы действующего законодательства Украины, закрепляющие право на получение соответствующего документа. В случае, если смотритель намерен оформить выплаты, нужно предоставить сведения о доходах всех членов семьи, проживающих вместе, а также данные трудовой книги и информацию о пребывании на учете в центре занятости", — указано в сообщении

Мобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней – до 14 февраля 2024 года. Во время войны в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья.

В постановлении ВЛК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему.

В "Азове" рассказали, что следует изменить подходы к мобилизации в Украине.

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