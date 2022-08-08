Мобилизация в Украине: можно ли мужчине уехать за границу, если он снят с военного учета

Если у мужчин документы с отметкой "снят с военного учета", то им следует обратиться в территориальные центры комплектования.

Эта отметка не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность военной службы в военное время по состоянию здоровья. Что касается ограниченно годных в военное время, то им нельзя пересекать границу.



Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Пограничники дали четкие объяснения:

Выезд разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации2 (если лицо в установленном порядке оформило инвалидность).

Выезд разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно лица, снятого с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета).

Мужчины, имеющие документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с военного учета" — данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность военной службы в военное время по состоянию здоровья, а потому рекомендуем обратиться в ТЦК и СП.

Ограничены пригодными в военное время – не могут пересекать границу.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что окончательное решение будут принимать работники ГНСУ в пункте пропуска. Для этого им необходимо изучить все документы и выяснить все факты и обстоятельства.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении правки к закону о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить список людей, не подлежащих призыву в армию. В частности, отсрочку смогут получить украинцы, чьи родные погибли на войне с Россией. Пока не подлежат призыву в армию во время мобилизации в Украине те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС. Если законопроект будет принят, то эта норма будет касаться и полномасштабной войны России с Украиной.

А заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что нет нужды в принудительной мобилизации женщин. Распространившаяся в медиа информация об этом она назвала фейком.

Что будет, если военнообязанный отказывается от призыва

Законом об уголовной ответственности предусмотрен ряд статей, которыми закреплены виды правонарушений в сфере обеспечения призыва и мобилизации. Такими статьями являются:

статья 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из числа резервистов в особый период;

– уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из числа резервистов в особый период; статья 336-1 УК Украины – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации.

Мобилизация не удается: из-за риторики Путина и лжи о потерях среди военных

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