Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки с частично заполненными данными о личности

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года. Во время войны в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет.

Представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу" рассказал, что военнообязанный не может отказаться от повестки, если его данные вносили в частично заполненный бланк.

По словам Романа Истомина, образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте или весь он должен быть напечатан.

"Для ускорения процедуры часть данных может быть вписана в бланк повестки заранее. Скажем, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется уведомление, и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных, могут печатать вместе с самим бланком. То же касается должности, военного звания и фамилии начальника ТЦК. Также логично вписать номер и дату распоряжения начальника ТЦК, согласно которому осуществляется уведомление, в помещении ТЦК и СП. Повестка вручается уполномоченным лицом, назначаемым приказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходит с печатью в кармане, чтобы вручить кому-нибудь повестку", — отметил он.

Можно ли отказаться от повестки, если определенные данные вносили в нее в отсутствие получателя

"В ТЦК и СП есть информация о человеке, который состоит на учете, в частности — адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а дальше его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных", — отметил представитель ТЦК.

Напомним, Роман Истомин развенчал 10 популярных мифов о мобилизации в Украине.

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