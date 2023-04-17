Мобилизация и военный учет: можно ли жениться, лечиться, трудоустроиться без военного билета

Можно ли военнообязанному без военного билета трудоустроиться, лечиться, жениться, читайте в материале ТСН.ua

Ни работы, ни учебы без военкомата

Принимать на работу, зачислять на обучение военнообязанному могут только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Так же чтобы пересечь государственную границу военнообязанный должен иметь военно-учетный документ.

Как отметил начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан – для призывников – это удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, а для резервистов — военный билет.

Можно ли жениться, лечиться без военно-учетного документа

Александр Коновалов рассказал: "Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают".

Это же касается лечения. Никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

Как рассказала директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольги Ярмоленко: "Во время обращения в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не значит, что когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате.Они в первую очередь оказывают необходимую медицинскую помощь".

Если же речь идет о плановой помощи, как то долговременное лечение, запланированная операция, то у пациента спросят о наличии военно-учетных документов. Если лицо откажется предоставлять военный билет, медики направят пациента в военкомат.

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