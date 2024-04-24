Мобилизация в Украине: нужно ли идти в ТЦК, если повестка пришла к забронированному работнику

Если ТЦК и СП могут попросить пройти ВЛК и обновить ваши данные – это законно, отмечает адвокат.
Если забронированный работник получил все равно повестку, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.
Он пояснил, что из-за плохой координации действий, в основном связанной с проблемами актуализации данных, довольно часто представители военкомата бесконтрольно присылают повестки.
"Это приводит к тому, что очень часто военнообязанным могут поступать повестки, даже несмотря на то, что эти люди забронированы на период мобилизации и на военное время и находятся на специальном военном учете. Конечно, после получения повестки теми, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", — подчеркнул юрист.
Юрист подчеркнул, если ТЦК и СП могут попросить пройти ВЛК и обновить ваши данные – это законно.
"Но если же человек сомневается в соблюдении законодательства представителями ТЦК и СП, он может направить подтверждающие документы в ТЦК и СП средствами почтовой связи – ценным письмом", – объясняет он.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль поручил внести "более справедливое" решение о бронировании от мобилизации.
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