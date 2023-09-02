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Мобилизация в Украине: нужно ли мужчинам, имеющим отсрочку, проходить ВЛК

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мобилизация в Украине: нужно ли мужчинам, имеющим отсрочку, проходить ВЛК

Военный ВСУ

Адвокаты объяснили нюансы прохождения военно-врачебной комиссии для военнообязанных.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации – до 15 ноября 2023 года. Под общую мобилизацию попадают мужчины от 18 до 60 лет.

Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, необходимо ли мужчинам, имеющим отсрочку от мобилизации, проходить медосмотр.

Так, по их словам, проходить медосмотр необходимо для получения заключения ВЛК о степени пригодности к военной службе.

"Наличие оснований для отсрочки не освобождает от прохождения ВЛК, то есть пройти медосмотр необходимо. Но в случае установления пригодности к военной службе мужчина все равно не подлежит мобилизации в связи с наличием отсрочки", — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что студентам отсрочка предоставляется на весь срок действия на ее основании. Но студенты должны лично подавать ежегодно до 1 октября в ТЦК документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу.

Напомним, в Украине еще одной категории граждан разрешили уезжать за границу.

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Просмотры
258
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