Мобилизация в Украине: первый заместитель председателя Рады заговорил о “компромиссах”

В начале 2024 года Верховная Рада Украины должна начать рассмотрение законопроекта о мобилизации, который с самого его появления спровоцировал шквал дискуссий в обществе. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко уверен, что финальная версия документа будет отличаться от его начальной версии: свою оценку должны дать военные, профильный комитет безопасности ВР, врачи и Минфин.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода".

Законопроект о мобилизации

На вопрос о том, будет ли он поддерживать законопроект в том виде, в каком он сейчас, Корниенко ответил: “Я здесь буду не оригинален и солидаризируюсь с президентом, со Стефанчуком — председателем Верховной Рады. Его нужно обсудить на базе комитета, потому что комитет все равно какое-то решение принять. И обсудить с участием минимум трех важнейших стейкхолдеров этого законопроекта. Это военные, это Генштаб. Они все, так или иначе, не отрицают ни количества, ни потребности, в том, что нужны люди на войну”.

"Далее нужно обсуждать, как именно они это видят, потому что сейчас системой рекрутинга, набором людей Генштаб управляет, это Сухопутные войска", — добавил он.

"Три стейкхолдера"

Корниенко объяснил, кого имеет в виду, говоря о “трех стейкхолдерах”: “Это военные. Второе – это представители профильных комитетов. Но это подразумеваемое, например, мы обсуждаем людей с ограничениями, которых предлагается шире призывать. Инвалиды 3-й группы, например.

“Надо пригласить врачей, у нас это комитет здоровья нации, надо пригласить комитет социальной политики, у нас это глава профильного комитета ВР Галина Третьякова, обсудить: сколько таких людей, сколько таких диагнозов, могут ли ВЛК это через себя пропустить, как это все будет. Потому что это очень серьезные вопросы. Возможно, нужно отказываться от этих категорий», — сказал он.

И, конечно, это Минфин. Потому что мы видим за последние два дня очень тревожные новости с их стороны. И их оценка этих масштабов вызывает вопрос, сможем ли мы это справиться с налогами”, — отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

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Также он напомнил, что у нас армия финансируется исключительно налогами в Украине: И понятно, что мы не можем кратно, в десятки раз повысить налоги, ну это невозможно, просто нет таких людей и денег, платить такие налоги. Поэтому здесь, конечно, будет огромный вопрос обеспечения этой мобилизации финансовым ресурсом”.

"Наверное, это будет какая-то "комитетская" версия"

“Я не готов сказать, какая будет версия на выходе. Мой прогноз, что будет какая компромиссная версия, не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло”, — прокомментировал Корниенко.

“Наверное, это будет некая версия “комитетская”, так называемая, где берутся несколько альтернативных законопроектов и производится общая редакция. И, наверное, это может пойти на первое чтение в зал, но ко второму чтению все равно еще поправятся. То есть, что потом будет подписано президентом, оно точно может отличаться от того, что правительство внесло”, — резюмировал первый заместитель председателя Верховной Рады.

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