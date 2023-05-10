Мобилизация в Украине продолжается: какую еще одну категорию мужчин хотят призывать на войну

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект относительно еще одной категории мужчин, которых могут мобилизовать в Украине во время военного положения. Проект закона № 9281 предусматривает внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Согласно законопроекту предлагается мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу.

После принятия закона всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

В пояснительной записке говорится, что "Длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечена в военную службу за призывом во время мобилизации, в особый период".

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