Мобилизация в Украине продолжается: на каких военных большой запрос, кого могут призвать в первую очередь

Каких специалистов не хватает в армии, на кого есть запрос

Мобилизация в Украине продолжается

Мобилизация в Украине происходит в соответствии с Законом Украины "Об общей мобилизации" и другими нормативными актами Министерства обороны и Генерального штаба Украины. Согласно указу Президента Украины от 1 мая 2023 года, общая мобилизация продлена на 3 месяца, до 18 августа 2023 года. Мобилизации подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку.

Во время мобилизации военнообязанных направляют в определенные военные учебные центры и заведения. В дальнейшем представители этих учреждений уже на месте проводят анализ и изучение морально-деловых качеств призывников с целью определения дальнейшей профильной подготовки и распределения по военно-учетным специальностям. От этого зависит их место службы.

Ни один военнообязанный не может быть призван в воинскую часть в зоне боевых действий, без специальной подготовки.

Какой квалификации граждан больше нуждаются в армии этим летом

Как рассказал начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап, на сегодняшний день большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками.

Для того, чтобы быстро и качественно овладеть различными видами вооружения, которые получила Украина от международных партнеров, многие военные проходят обучение в других государствах или занимаются с иностранными инструкторами на территории Украины.

Поэтому для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения, нужны специалисты, которые на высоком уровне говорят на английском, немецком, французском языках.

Как следствие, на призывников, владеющих иностранными языками, есть большой запрос в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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