Мобилизация в Украине: сколько мужчин за год смогли уехать за границу

Во время военного положения в Украине существенно "лимитировали" выезд за границу мужчин. В целом по состоянию на 1 марта 2023 г. по «общей процедуре» было выдано более 1,27 млн разрешений на выезд.

Об этом пишет Опендатабот.

Отмечается, что для выезда за границу нужно попасть в систему «Путь», обратившись в Мининфраструктуру или областную военную администрацию.

"Например, отсутствует информация о количестве людей, которые нарушили сроки пребывания вне Украины и до сих пор не вернулись из своих поездок. Опендатабот обращался в Укртрансбезопасность и Госпогранслужбу с запросами относительно этих данных, но ответа не получили, — говорится в сообщении.

По данным Опендатабота, большинство выездов было осуществлено по бизнес-делам — около 1,1 млн разрешений. В то же время, только 170 тыс. разрешений было выдано на выезд за границу для осуществления гуманитарных миссий.

"Более трети разрешений для бизнеса — около 400 тыс. — были выданы с ноября прошлого года по февраль включительно. Что касается выездов "по гуманитарке", то в этом случае все более стабильно — 70 тыс. разрешений за последние три с половиной месяца", – указывают аналитики.

Примечательно, что при этом выезд отдельных категорий лиц регламентируется специальными правилами — среди прочего, это касается спортсменов и деятелей культуры. Их особый статус нередко приводит к скандалам. Примером является недавняя история со стендапером, которой выехал за границу за разрешением Минкульта и решил не возвращаться.

"Мужчины имеют право выехать за границу с гуманитарной миссией или на нужды ВСУ, благодаря чему за пределами Украины можно находиться в течение 30 дней. Кроме того, им разрешено выезжать по бизнес-делам, например для перевозки людей или грузов — срок пребывания в других государствах в таком случае равняется 45 дням", — резюмируют в сообщении.

Скандал вокруг выезда мужчин за границу

После того, как комик Андрей Щегель сообщил, что беспрепятственно уехал во время войны с Украиной, потому что получил разрешение от Министерства культуры и информационной политики, разгорелся скандал.

Победитель "Евровидения-2022", группа Kalush Orchestra отреагировала на скандал, разгоревшийся после побега из Украины стендапера Андрея Щегеля, получившего разрешение от Минкульта якобы на проведение благотворительного выступления.

Известная украинская джаз-панк группа The Hypnotunez сообщила, что по решению Министерства культуры не смогла выехать за границу в благотворительный тур.

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