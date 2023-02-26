Мобилизация в Украине: сколько времени можно проходить медицинскую комиссию

Военно-врачебная комиссия, которая признает военнообязанных пригодными или непригодными к службе может происходить в течение длительного времени.

Об этом сообщают адвокаты "Юридической сотни".

"Нужна консультация. Пошел сам в военкомат стать на учет. Дали проходить комиссию. Был военный билет, в нем написан, снятый с учета по статье 2.3 приказ МОУ 342-06г. Начал проходить комиссию. Направили в областную больницу, там очереди. Сколько времени я могу проходить комиссию?", — спросил один из пользователей соцсетей.

Юристы сообщили, что такое прохождение такой комиссии не имеет ограничения в сроках.

"Ограничений по срокам прохождения военно-врачебной комиссии в законодательстве не определены", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине от 24 февраля 2022 введено военное положение и продолжается общая мобилизация.

Также постановление Кабинета министров обязывает призывников, достигших 27 лет, прибыть на призывные участки ТЦК и СЗ для прохождения медкомиссии.

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