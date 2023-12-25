Мобилизация в Украине станет более жесткой: нардепка рассказала детали о новом законопроекте

В ходе крайнего обсуждения в проект о мобилизации были внесены замечания Генерального штаба ВСУ.
Нормы нового законопроекта, который рассматривается в Раде, о мобилизации ужесточатся.
Об этом сообщила народная депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла.
"Сейчас, по моей информации, где-то 85% текста из обсужденного нами остались актуальными, однако большинство замечаний Залужного и отдельных рекомендаций ГШ ВСУ таки учли — нормы ужесточились. Будем смотреть, что и как, когда финальную редакцию опубликуют. Будем дорабатывать в комитете", – написала она на странице в Фейсбуке.
Напомним, ранее Безугла обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации. Подробности можно просмотреть по ссылке.
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