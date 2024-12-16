Мобилизация в Украине: Стефанишина сделала важное заявление

Заявления внешних государств не могут влиять на решение Украины по мобилизации, ведь это вопрос национальной безопасности.

Вопросы мобилизации, в частности, возраста, решаются на уровне Украины, а не под влиянием внешних государств или международных партнеров.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Эспрессо.

Стефанишина сказала, что во время ее пребывания в Брюсселе журналисты спросили о мобилизационном возрасте. Она подчеркнула, что это не просто позиция или заявление, а реальность, которую следует четко понимать.

"Реальность, связанная с тем, что коммуникируемые решения, решения, принимаемые государством, главнокомандующим, — это в первую очередь большая ответственность за жизнь каждого украинца, поэтому они не могут быть продиктованы заявлениями чиновников Белого дома или кем-либо другим. Это не позиция, это реальность", — заявила она.

Вице-премьер-министр заявила, что воины должны быть полностью обеспечены. Она также отметила, что заявления должностных лиц Белого дома воспринимаются как попытка снять ответственность за предварительные договоренности, и именно поэтому Украина решительно коммуникирует этот вопрос.

Напомним, Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы усилить боеспособность Украины в борьбе с Россией. Большинство украинских политиков и военных поддерживают такую идею, хотя есть предложения установить возраст 20-21 год для лучшего привлечения молодежи. Однако президент Зеленский и Верховная Рада не поддерживают снижение возраста до 18 лет, отмечая важность добровольного служения и сохранения жизней.

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