Мобилизация в Украине: у кого есть шанс получить отсрочку от службы аж на 5 лет

В рамках мобилизации и военного положения в Украине призывать в армию могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих оснований для получения отсрочки. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение срока отсрочки до 5 лет.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте парламента текст законопроекта №9142.

Напомним, что по действующим законам отсрочку от службы военнообязанные могут получить по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, учебе, профессиональной деятельности и в случае бронирования. Однако речь идет только об отсрочке на 6 месяцев. После истечения срока военнообязанные могут быть призваны снова.

Кто может получить 5 лет отсрочки от службы

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В то же время авторы нового законопроекта №9142 предлагают внести изменения в условия отсрочки для военных, которые увольняются после 18 месяцев службы. То есть предлагается законодательно ограничить срок службы в пределах мобилизации до 18 месяцев, а также гарантировать отсрочку для тех, кто отслужил указанное время и будет демобилизован.

Кроме того, проект закона предусматривает отсрочку на 5 лет освобожденным со службы в запас военным, призванным во время мобилизации.

Предлагается, что отсрочка должна предоставляться на время, но есть ограничения. К примеру, отсрочка будет зависеть от нужного в определенный период размера армии, а также от общего числа военнообязанных.

Авторы документа отмечают, что в Украине возникали ситуации, когда воевавшие с 2014 года были мобилизованы на новый круг через считанные месяцы после демобилизации. Авторы законопроекта считают это несправедливым, потому и предлагают увеличить срок отсрочки для демобилизованных.

Напомним, ранее юристы объяснили, как отец несовершеннолетнего ребенка может получить отсрочку от военной службы во время мобилизации.

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