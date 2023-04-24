Мобилизация в Украине в мае: будет ли усиление призыва, изменения в вручении повесток

Как будет проходить мобилизация в мае, усилится ли призыв и другие изменения читайте в материале ТСН.ua

Мобилизация в мае: произойдет ли усиление призыва

Общая мобилизация объявлена вместе с военным положением и продолжается с начала полномасштабного вторжения. Никаких отдельных волн мобилизации нет.

Мобилизационные планы согласовываются высшим военно-политическим руководством и зависят от необходимости доукомплектования Вооруженных Сил Украины.

Подготовка к контрнаступлению ЗСК продолжается, однако об усилении мобилизации в мае в связи с этим ничего не известно.

Однозначно можно сказать, что речь не идет о полной мобилизации, потому что законодательством даже не предусмотрено такое понятие, мобилизация может быть общей или частичной. И до тех пор, пока действует закрепленный в статье 23 Закона о мобилизации перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации, всех призвать не могут.

В случае усиления мобилизации, возможно, будут внесены изменения в настоящую статью Закона о мобилизации, чтобы сократить основания для предоставления отсрочки от призыва.

Кого могут мобилизовать в мае

Призвать могут всех граждан, пригодных к военной службе или находящихся в запасе. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям. Могут призвать ограниченно подходящих лиц, страдающих заболеваниями, вызывающими умеренные нарушения функций организма.

Кого могут мобилизовать в мае:

призывников, уже прошедших военную службу,

резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,

снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,

ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время,

лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в ВСУ.

Кого и по каким причинам не могут принудительно мобилизовать в мае

На сегодняшний день принудительно не могут быть мобилизованными мужчины старше 60 лет; граждане, непригодные к военной службе; граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

По закону причины, по которым может предоставляться отсрочка от мобилизации следующие:

семейные обстоятельства,

состояние здоровья,

получение образования или удлинение профессиональной деятельности,

освобождение от мобилизации по виду деятельности,

забронированы предприятиями.

Количество мест получения повесток станет больше: изменения правил вручения

Принятое в апреле Постановление №318 внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в части порядка вручения повесток военнообязанным лицам. В мае территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу, независимо от места их пребывания на военном учете.

При этом полномочия ТЦК и СП не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки.

Законодательством не определено место, в котором могут вручить повестку, поэтому это может быть где угодно — на блокпосту, на улице, общественном месте. Вручению повестки всегда предшествует установление личности. После вручения повесток граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП.

Если военнообязанный имеет отсрочку от призыва во время мобилизации, ему все равно могут вручить повестку, так как вручение повестки не равно автоматической мобилизации. Такое лицо должно прибыть по вызову и предоставить документальное подтверждение отсрочки.

В каком случае предусмотрена уголовная ответственность за неявку по повестке

В случае, если мужчина уже прошел медкомиссию, его официально сочли годным к военной службе, но он не явился в военкомат, наступает уголовная ответственность в соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Где могут требовать от военнообязанных документы о постановке на учет в ТЦК

В первую очередь при пересечении границы, приеме на работу, зачислении на обучение военнообязанный должен предоставить документ, подтверждающий, что он состоит на военном учете.

При бракосочетании ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод с отметкой о наличии военно-учетного документа. Но если такого документа нет, заявление в ЗАГС все равно принимают.

Что касается медицинских услуг, никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

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