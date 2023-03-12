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Мобилизация в Украине: в одной из областей военным позволили проверять документы на улице

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2883
Время на прочтение
1 мин
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Мобилизация в Украине: в одной из областей военным позволили проверять документы на улице

Фото: ТСН.ua

Такой указ принял глава Черновицкой ОВА.

В Черновицкой области военным комиссарам разрешили проверять документы на улице.

Об этом идет речь в сообщении Черновицкого областного ТЦК и СП.

"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право осуществлять проверку документов у лиц на территории Черновицкой области в соответствии с общим приказом "О введении проверки документов у лиц на территории Черновицкой области в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 № 1456" от 9 марта 2023 года №1/157", — говорится в сообщении местного центра комплектования.

Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП / ©
Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП
Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП / ©
Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП

Указ о разрешении на проверку документов издал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк и руководитель Черновицкого областного ТЦК и СП полковник Игорь Сорокопуд.

Напомним, ранее адвокат объяснял, что если вы находитесь в ТЦК, в который вас незаконно доставили, вы не предоставляете свои документы, поэтому вам ничего не могут предоставить под подпись. Однако полиция может провести осмотр и получить доступ к документам.

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Дата публикации
Просмотры
2883
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