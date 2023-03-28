Мобилизация в Украине: в Раде ответили, действительно ли усилят меры из-за "ядерки" в Беларуси

Вениславский напомнил, что мобилизационные мероприятия проходят на постоянной основе с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Мобилизацию в Украине пока не планируют усиливать даже на фоне заявлений России о возможном расположении ее ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом член Комитета парламента по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал в эфире "Радио Свобода".

Он прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о вероятном усилении мобилизации, отметив, что на сегодняшний день нет угроз развертывания второго фронта на севере Украины.

"На постоянной основе в Беларуси находятся пять-шесть тысяч батальонов, один отряд спецназначения. Они совершают определенные демонстрационные действия, но признаков того, что с территории Республики может быть расширена агрессия, на данный момент нет", – сообщил народный депутат.

Вениславский напомнил, что в Украине с начала полномасштабного российского вторжения происходит всеобщая мобилизация и ресурса хватает.

"На сегодняшний день потребностей, по выводам наших военных, в резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся постоянно", — отметил политик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 марта объявил, что в июле Россия завершает в Беларуси строительство хранилища для тактического ядерного оружия. РФ не планирует передавать это вооружение Беларуси, однако разместит его на территории этого государства.

Позже Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси может привести к увеличению угрозы для Украины с севера. Поэтому в Украине могут объявить дополнительную мобилизацию.

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