Мобилизация в Украине: в Раде предлагают разрешить коммунальщикам и владельцам домов вручать повестки

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566, которым предлагают внести изменения в Закон "О мобилизации" о расширении возможностей мобилизовывать граждан в военные подразделения, а также для выполнения работ, имеющих оборонительный характер и обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

В тексте законопроекта также предусмотрено, что коммунальщики и владельцы домов могут получить право на вручение повесток военнообязанным гражданам Украины.

Инициатором законопроекта является народный депутат от "Слуги Народа" Георгий Мазураш.

Какие изменения предлагаются:

коммунальщики и владельцы домов могут получить право на вручение повестки военнообязанным гражданам. Это будет закреплено на законодательном уровне;

также коммунальщики и владельцы домов смогут собирать информацию о потенциальных военнообязанных гражданах и содействовать после этого их визиту в ТЦК и СП.

"Попытки принуждением и угрозами мобилизовать граждан на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению, а также создает приятное для врагов впечатление, будто в Украине не хватает смелых патриотов, готовых защищать Родину с оружием в руках", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект представлен на рассмотрение Верховной Рады, для утверждения за него должны приголосовать депутаты.

В Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от службы

Законопроектом №9566 также предлагается мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику. В случае принятия документа военнообязанные смогут писать отказ от мобилизации по личным или религиозным убеждениям.

Военнообязанным смогут написать отказ от мобилизации по личным или религиозным убеждениям. В противном случае они будут призваны на военную службу в общем порядке.

С гражданами, подавшими письменное заявление об отказе от мобилизации по личным или религиозным основаниям и готовым быть привлеченными к выполнению работ, будут заключать соответствующие рабочие контракты с оплатой не менее размера минимальной заработной платы на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики по месту жительства ( или в других регионах по письменному согласию).

Кроме того, проектом закона вводятся полномочия Национальной полиции доставлять нарушителей правил военного учета, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в ТЦК. В таком случае ТЦК должна подать в полицию соответствующее обращение, а дальше полиция должна доставить такого нарушителя в ТЦК.

Раньше мы писали, где могут служить ограниченно пригодные для военной службы мужчины.

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