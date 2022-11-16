Мобилизация в Украине: смогут ли отдохнуть те, кто воюет с 24 февраля

Пребывание в воинской части зависит от ситуации в направлении фронта.

Законодательством Украины не предусмотрено увольнение со службы мобилизованных во время военного положения до его окончания. Однако происходят ротации и предоставляются отпуска военным для отдыха.

Об этом рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Например, военная часть какое-то время находится на одном из самых трудных направлений. Четкого срока ее пребывания там нет – в зависимости от ситуации, это может быть от нескольких месяцев до полугода", – сказал Горбач.

Когда часть уводят в более спокойное место, командир предоставляет военным отпуска – десять дней без учета времени на дорогу.

Если военный вернулся из отпуска, а у него дома возникли проблемы, он может взять еще несколько отпусков по десять дней.

В то же время, командование следит, чтобы нужное количество личного состава все равно оставалось на позициях.

Горячий дал формулу распределения сил бойцов в воинских частях: две трети остаются на месте, одна треть – в отпусках.

Мобилизация в Украине: что известно

Срок всеобщей мобилизации в Украине снова продлили. При устранении опасности президент Украины может принять указ об отмене военного положения.

Все военнообязанные и резервисты должны сообщить о смене места жительства и становиться на военный учет по новому.

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