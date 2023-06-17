Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, кого этим летом будут призывать в первую очередь

В Минобороны сформировали конкретный запрос по призывникам. Для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения, нужны специалисты, на высоком уровне говорящие на иностранных языках.

Об этом рассказал начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап во время брифинга.

Отмечается, что Украина получила разные виды вооружения, так что многие военные проходят обучение в других государствах или занимаются с иностранными инструкторами на территории Украины.

Также читайте Саакашвили изменил мнение и заявил о возвращении в политику Грузии

"На призывников, владеющих английским, немецким, французским языками, есть большой запрос в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — сказал эксперт.

Добавим, чтобы оформить отсрочку лицам с инвалидностью необходимо пройти военно-врачебную комиссию, в противном случае ТЦК не будет видеть оснований для отстранения от войны.

Читайте также: