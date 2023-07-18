Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, кого призывают на службу в июле

В частности, в армию призывают и ограниченно пригодных к службе, однако их не отправляют на фронт.

В Украине в рамках мобилизации призыву подлежат мужчины возрастом 18-60 лет. На военную службу могут попасть и ограниченно пригодные, однако их не будут отправлять в штурмовые бригады.

Об этом представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "Украинскому радио Полтава".

По его словам, ограниченно пригодных к военной службе могут мобилизовать для работы на должностях, где нет особой физической нагрузки.

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Кроме того, не все получают мобилизационные предписания. Если военнообязанному вручают повестку, а он до этого еще не был в ТЦК, это может быть повестка для уточнения учетных данных. В случае, когда учетные данные уже уточнены, военнообязанные отправляются на военно-врачебную комиссию.

Кого призывают на военную службу сейчас

Истомин подчеркнул, что сегодня на военную службу призывают всех пригодных и ограниченно пригодных, если есть потребность в людях на фронте или в тылу. В частности, мобилизуют тех, кого ВВК признала ограниченно пригодными, однако их не отправляют на фронт, а – в части обеспечения или в ТЦК.

Представитель ТЦК рассказал, что на сегодняшний день в армии существует потребность в комплектовании штурмовых подразделений. В то же время, сейчас происходит и комплектование других подразделений, которые не находятся непосредственно на фронте и не выполняют боевых задач.

Какие категории военнообязанных подлежат призыву сейчас:

пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет с наличием или без военного опыта;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт с ВСУ;

снятые и исключенные из военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если не осуждены за тяжкое преступление.

Напомним, в начале июля начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап сообщил, что в армии сейчас есть большой запрос на военнообязанных, владеющих иностранными языками. Такие навыки необходимы для овладения новыми видами западного вооружения и обучения с иностранными инструкторами.

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