Мобилизация в Украине: в ТЦК уверяют, что она идет по плану

В ТЦК подчеркнули, что их главная цель – укомплектованное боеспособное украинское войско.
В Полтавском ТЦК и СП считают, что мобилизация в Украину идет по плану.
Об этом сообщил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью " Телеграфу ".
"Если бы случилось (провалилась мобилизация — ред.), то ВСУ не получали бы пополнение уже несколько месяцев, когда об этом говорится. Но украинцы выполняют свой долг по защите Отечества и дальше будут выполнять. Набор в армию идет планомерно. Возможно, не в том количестве и не того качества, как хотелось бы, да и настроения общества не такие, как хотелось бы. Но есть что имеем", — сказал он.
Истомин добавил, что служба по мобилизации и контракту сейчас идут параллельно.
"В результате в одном подразделении служат и мобилизованные, и рекрутированные. Разницы в плане требований к ним от командира нет. Они все – защитники Украины. Наша цель – укомплектованное боеспособное украинское войско. И для нас не принципиально, каким образом будут комплектоваться ВСУ – за контрактом или по мобилизации", — заметил он.
Напомним, ранее Истомин высказался о скандальных видео с работниками ТЦК.
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