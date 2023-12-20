Мобилизация в Украине: в ВСУ назвали наиболее востребованные профессии в армии

Контрактники могут самостоятельно избрать должность, на которой будут проходить службу.

По состоянию на сегодняшний день в украинской армии востребованы все профессии, поскольку необходимо формировать новые бригады.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он подчеркнул, что сейчас контрактники могут самостоятельно избрать должность, на которой будут проходить службу.

"Например, вы заинтересовались какой-то бригадой. Например, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. И вы хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данную должность, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите : "я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в этой бригаде". И вы попадете именно на эту должность именно в эту бригаду, подписав контракт", — пояснил Фитьо.

По его словам, во время мобилизации осуществляется как раз акцент на профессию будущего мобилизованного. Далее они проходят обучение в центрах. Минимум – месяц времени, если профессия сложнее, то обучение происходит дольше.

"Да, в течение одного месяца мобилизованный получает простейшую профессию — это профессия стрелка. Далее в течение двух недель происходит слаживание, и только после этого идет уже распределение в его воинскую часть. Если же профессия сложнее, то она требует большего времени для обучения. И это может занять и два, и три месяца", — рассказал Фитьо.

Напомним, Владимир Зеленский 19 декабря во время итоговой конференции Зеленский раскрыл детали по мобилизации.

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