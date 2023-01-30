Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, что делать, если вручили повестку, но есть "бронь"

Документы о бронировании нужно всегда носить с собой.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, что делать, если военнообязанному вручили повестку, но у него есть "бронь".

Об этом он сказал в комментарии Military Media Center.

Полковник Роман Горбач подчеркнул, что те, кто имеет "бронь", должны носить с собой такой документ и демонстрировать его во время вручения повестки. Тогда военкомы не должны призывать военнообязанного на службу в ВСУ.

"Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки и эта повестка будет аннулирована", – пояснил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также в ВСУ напомнили закон, кто подлежит бронированию во время общей мобилизации, в частности, это люди, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, в Украине от 24 февраля 2022 года введено военное положение и общая мобилизация. Подлежат мобилизации граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток.

Нигде в законе не указано, где могут вручать повестку. А это значит, что ее можно получить где угодно: на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах.