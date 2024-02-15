Мобилизация в Украине: военный резко высказался о "волевом решении", которое не приняло государство

Если в 2022 году на военного смотрели, как на островок безопасности, то сейчас отношение — как к опасности.

Когда началась полномасштабная война, вся страна приступила к обороне, но мы понесли потери, потому что люди, имея оружие в руках, не знали, как ее эффективно использовать и как взаимодействовать между собой. После этого государство должно было объявить одно волевое решение.

Какое именно — в интервью "Украинской правде" рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, воюющий в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

"Перечень ошибок на государственном уровне"

Он отметил, что если в 2022 году на военного смотрели, как на островок безопасности, то сейчас отношение — как к опасности: Было несколько прикольных случаев. Например, три месяца назад я приезжал в краткосрочную командировку. Была встреча в ресторане с рядом офицеров. Хотели поужинать и обсудить текущие дела. Подходим, а стоящие на перекуре ребята увидели нас — четырех военных в форме — и «рассыпались» в разные места».

“Заходим в ресторан – люди начинают свой взгляд опускать вниз, смотреть в телефоны, заниматься чем-нибудь. Ощущают опасность, потому что могут дать повестку и следующая очередь проходить службу и защищать родину будет именно их”, — говорит Федоренко.

На вопрос о том, что он думает о такой реакции, военный ответил: "Чувствую то, что мы допустили ряд серьезных ошибок на государственном уровне и сейчас продолжаем наступать на те же грабли".

Волевое решение, которое не приняло государство

“Когда началась полномасштабная война, вся страна приступила к обороне, но мы понесли потери, потому что люди, имея оружие в руках, не знали, как ее эффективно использовать и как взаимодействовать между собой. Были случаи, когда люди просто не знали, как снаряжается магазин, как он присоединяется к автомату, как прицел работает, как вообще вести огонь”, — добавил Федоренко.

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Он пояснил, что, по его мнению, нужно было сделать после этого: “Предусмотреть в госбюджете значительное финансирование, оценить способности учебных центров, выйти и объявить волевое решение: “Друзья, отныне все, кто совершеннолетний, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол”. Это нужно делать уже сегодня. Но это непопулярные решения.

Мобилизационные процессы

Военный прокомментировал и мобилизационные процессы. По его словам, если примут норму о " демобилизации через 3 года ", это будет фатальная ошибка, которая приведет к существенному увеличению потерь среди военных и потенциальной потере территорий.

“Большинство передовых армий мира всегда заводят свой личный состав после обучения и согласования во вторую линию обороны, чтобы люди привыкли к выстрелам, опасности и чувству страха. И только после этого они привлекаются в боевых условиях. Это способствует лучшему выполнению ими боевых задач и меньшим потерям», – говорит Федоренко.

Что у нас происходит? У нас есть опытные офицеры, у которых бесценно — то, чему нельзя научить ни в одном учебном центре, ни в одном институте — опыт боевых действий и знания, как правильно командовать личным составом. Теперь представим: в какой-то момент эти офицеры скажут: "Мы выполнили свой долг". Люди реально выгорают, люди своих семей не видят! И если убрать с поля боя этот подготовленный личный состав и завести мобилизованных и тех, которые сейчас заканчивают военные кафедры, мы получим людей, которые будут получать боевой опыт, умноженный на человеческие жизни”, — отметил военный.

Что нужно сделать? Первое: разобраться с военно-врачебными комиссиями и тем, какие категории военнослужащих могут быть демобилизованы. Второе: сформировать военный резерв, который позволил бы проводить ротации на передней линии”, — резюмировал он.

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