Мобилизация в Украине: всем мужчинам нужно готовиться защищать страну с оружием

В то же время мобилизация в нашем государстве не коснется всего населения.

В Украине каждый военнообязанный мужчина должен готовиться к тому, что ему придется защищать свою страну с оружием в руках.

Об этом в интервью Telegraf рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, мобилизация в нашем государстве не коснется всего населения, однако все военнообязанные мужчины должны готовиться к защите своей страны.

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", — сказал Истомин.

Напомним, что адвокат прокомментировал тайное вручение повесток и угрозу блокирования банковских карт.

Читайте также: