Мобилизация в Украине: юрист объяснил, как поступить, если представители ТЦК пытаются посадить в авто

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В это время мужчины в возрасте от 18 до 60 получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ.

Защита государства – не произвольное право, а обязанность, предусмотренная статьей 65 Конституции Украины. Уклонение от его исполнения является не только нарушением закона, но и позорным поступком. Поэтому описанные далее алгоритмы и указания призваны не стать “путеводителем уклоняющегося, а сделать мобилизационные процессы более понятными, а от того законными и эффективными.

Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук в статье "Как улучшить мобилизацию без драк на улицах и облав на мужчин — ответы юриста" для ZN.UA рассказал, как действовать военнообязанному, если представители военкомата против воли пытаются усадить его в авто.

Он пояснил, что в случае, если работники ТЦК пренебрегают нормами действующего законодательства, пытаются куда-то доставить военнообязанного или посадить в авто против воли, ему лучше не начинать потасовки, поскольку в таком поведении имеются признаки ряда противоправных действий, за которые Уголовный кодекс Украины установлен ответственность.

В первую очередь нужно проверить, отвечает ли повестка всем требованиям. Повестка, не содержащая нужной информации, не является официальным вызовом в ТЦК, а значит, обязательства появиться нет. Если после выдачи ненадлежаще оформленной повестки личность отпускают домой, она абсолютно свободна.

Если работники ТЦК силой пытаются поместить лицо в транспортное средство, необходимо придерживаться следующего алгоритма.

Не подписывайте никаких протоколов, ведь если во время конфликта присутствуют или в нем участвуют офицеры полиции, их действия в дальнейшем могут рассматриваться как задержание для установления личности и/или выяснения обстоятельств какого-либо правонарушения.

Независимо от присутствия полиции, звоните по телефону 102 и сообщайте, что вас силой пытаются затолкать в автомобиль, указав фактический адрес пребывания и адрес, куда вас, вероятно, везут. Не уточняйте, что это работники ТЦК, тогда полиция прибудет с большей вероятностью.

Не содействуйте действиям работников ТЦК, не подписывайте документы, не езжайте на собственном транспорте за ними.

В случае конфликтной ситуации, когда ваши права нарушают, начните видеосъемку и обращайтесь к людям рядом на улице: друзьям, знакомым, обычным прохожим, призывая их снимать правонарушения и вызвать полицию.

Если сотрудники ТЦК против вашей воли все же доставили вас транспортным средством в ТЦК и СП, не подписывайте предоставленные вам документы, вызывайте полицию, свяжитесь с адвокатом и продолжайте видеосъемку. Находясь в ТЦК, разговаривайте с работниками вежливо и спокойно, но уверенно.

По словам юриста, такой алгоритм действий — приемлемый и рекомендованный и в случаях типа случившегося с водителем автобуса с детьми.

Напомним, всех военнообязанных на Львовщине обязали иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы. В то же время работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки уполномочили проверять наличие этих документов.

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