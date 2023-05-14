Мобилизация в Украине: юрист объяснил, какое количество человек могут призвать из одной семьи

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.
Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа 2023 года.
Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, какое количество человек могут мобилизовать из одной украинской семьи и в каких случаях украинцы не подлежат мобилизации.
По его словам, на сегодняшний день в Украине нет четкого закона, который бы запрещал мобилизацию всех членов семьи. Также неопределенное количество лиц из одной семьи, которую могут мобилизовать.
"Соответственно могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей. Если все члены семьи подлежат под мобилизацию, то их всех могут призвать на военную службу", — говорит Кравец.
Несмотря на это, отмечает юрист, есть исключения. Так женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, призыва не подлежат.
Близкими родственниками считаются:
- мужчина;
- жена;
- сын;
- дочь;
- отец;
- иметь;
- дедушка;
- бабушка;
- родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
Портной также отмечает, что если семья воспитывает несовершеннолетних детей, то этих детей не могут оставить одних.
Согласно ст. 2 ЗУ О воинской обязанности и военной службе, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы
"Если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену – нет. Но если все дети совершеннолетние, то могут забрать и мужа, и жену, и совершеннолетних детей. То есть всю семью", – отмечает юрист.
Кого не могут мобилизовать во время военного положения:
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;
- мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины – усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);
- мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;
- мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;
- опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна;
- те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе – если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;
- один из супругов, женщина или муж, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие ;
- мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Добавим, в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект относительно еще одной категории мужчин, которых могут мобилизовать в Украине во время военного положения.
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