Мобилизация в Украине: юрист объяснил, кого могут призвать повторно

Ситуация с правом на отсрочку при мобилизации в Украине коренным образом изменилась.

Нюансы по призыву объяснил юрист Андрей Межирицкий, пишет 24 канал.

Юрист отмечает, что через 66 дней с момента увольнения со службы в запас этих мужчин могут снова мобилизовать из-за законодательных изменений.

"Фактически эта норма перестала работать, поскольку в связи с добавлением оговорки "в отсутствие других лиц, обязанных в соответствии с Законом их содержать" мужчина никогда не сможет получить право на отсрочку, в связи с тем, что в соответствии со статьей 202 Семейного кодекса Украины такая обязанность возникает у совершеннолетней дочери, то есть жены", – объяснил Межирицкий.

Юрист отмечает, что если один из членов семьи способен самостоятельно заботиться о лицах с инвалидностью, то мужчине не дадут право на отсрочку от призыва.

"В такой ситуации военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации только в двух случаях. Или если его жена, у которой есть родители-инвалиды, сама имеет инвалидность (здесь будет работать уже другое основание), или если она будет признана нетрудоспособной", — добавил юрист. .

В такой ситуации военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации только в двух случаях. Или если жена, у которой есть родители-инвалиды, сама имеет инвалидность (здесь будет работать уже другое основание), или если ее признают нетрудоспособной.

Ранее адвокат объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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