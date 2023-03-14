Мобилизация в Украине: юрист объяснил нюансы призыва мужчин к 27 годам

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 27 лет часто предлагают подписать контракт без военного опыта.

Об этом сообщил адвокат Богдан Пересада.

Он рассказал, что на сегодняшний день ситуация с мобилизацией или призывом мужчин от 18 до 27 лет имеет много недостатков.

"По моему мнению, ситуация с призывом по мобилизации мужчин в возрасте до 27 лет, не проходивших военную службу и военную кафедру в определенной степени плохо урегулирована", — подчеркнул он.

Юрист отмечает, что во время мобилизации призывники имеют иной статус.

"Указ президента также предусматривает призыв военнообязанных и резервистов. То есть можно сделать вывод, что призыву по мобилизации подлежат именно резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе", – говорит он.

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В частности, юрист объяснил разницу между призывниками и военнообязанными:

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

"Наличие разграничения соответствующих учетов дополнительно свидетельствует о разнице в соответствующих статусах", – отмечает юрист.

Возможность зачисления призывников от 18 до 27 лет к резервистам зависит от того, есть ли у них отсрочка, проходят ли они службу и на каком учете стоят:

имеет ли такое лицо статус военнообязанного (состоит на учете военнообязанных);

находится ли такое лицо в запасе;

имеет ли основания для освобождения от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

пригодно ли такое лицо к прохождению службы по состоянию здоровья

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Юрист добавляет, что запас военнообязанных делится на две категории:

запас первой категории – это военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

запас второй категории – это военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы.

Кроме того, военнообязанные, отнесенные к запасу второй категории, в случае получения во время пребывания в запасе или службы в военном резерве военно-учетной специальности переводятся в запас первой категории.

"То есть лицо, которое не проходило военную службу, может быть отнесено к запасу второй категории при условии, что такое лицо пригодно по состоянию здоровья до прохождения военной службы в мирное или военное время", — отмечает юрист.