Мобилизация в Украине: юрист объяснил, как мужчинам выехать за границу на авто

В Украине мужчинам призывного возраста для выезда за границу во время военного положения нужно иметь документ, подтверждающий право на получение отсрочки от призыва.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как уехать за границу без задержек и проблем ".

Юрист юридически-консалтинговой компании "Де-юре" Димитрий Стриченко рассказал основные, какие документы нужны при выезде за границу мужчинам на авто:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; Водительское удостоверение; Технический паспорт на авто; Зеленая карта (страховка автомобиля при выезде за границу); Документ, подтверждающий право получения отсрочки от призыва для мужчин призывного возраста.

При выезде за границу для женщин на авто нужно иметь:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу; Водительское удостоверение; Техпаспорт на авто; Зеленая карта.

Юрист подчеркнул, что есть исключения при обстоятельствах:

если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет;

если они уезжают навестить детей;

для сопровождения детей для выезда за пределы Украины;

для лечения.

По словам юриста, для пересечения границы вместе с детьми необходимо иметь с собой свидетельство о рождении ребенка в оригинале и паспорте, если ребенку 16 и более лет.

"Если вы выехали за границу и за это время срок действия ваших документов истек, можно обратиться в дипучреждения Украины, чтобы продлить действие документа на 5 лет, объясняет эксперт. Продление срока действия загранпаспорта является бесплатным и выполняется в течение суток", — говорит юрист.

Если для выезда за границу вы использовали "внутренний" паспорт, для возвращения необходимо получить загранпаспорт или свидетельство о подтверждении личности.

"Следует добавить, что в рамках Постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронирование", – обращает внимание специалист.

Можно ли оставлять место жительства без разрешения ТЦК, подразумеваемого под "местом жительства", разъяснение юриста читайте в материале ТСН.ua

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